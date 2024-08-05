Ташуев: «Семак нашёл правильную позицию для Глушенкова»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался по поводу, пожалуй, лучшего игрока нового сезона РПЛ – Максима Глушенкова. Лучший ассистент прошлого сезона летом перешёл в «Зенит» и теперь забивает почти в каждом матче.

«Семак нашел правильную позицию для него. Глушенков – изначально правый инсайд, его диапазон действий очень высокий. Это настоящая находка, он везде», - говорит Ташуев для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что суммарно в пяти проведённых матчах во всех турнирах – восемь голов. В минувшие выходные «Зенит» разгромил дома «Ростов» Валерия Карпина (5:0). А Глушенков в этой игре оформил три гола.