Осинькин: «Спартак» сыграл на такой скорости, на которую мы не могли до конца ответить»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Какой был план на игру со стороны? Сначала показалось, что вы хотели замедлить «Спартак» в атаке. Почему он не сработал?

- Замедлить? Мы никогда не пытаемся медленно играть. «Спартак», наверное, сыграл на такой скорости, на которую мы не могли до конца ответить. Скажу так, что плохая реакция на гол, потому что не могу сказать, что до гола было много моментов. Перед голом… Штрафной, не уверен, что он был. Но в любом случае соперник доминировал. Мы не могли на этих скоростях играть, попытались уже в конце первого тайма и, к сожалению, сразу пропустили. И во втором тайме мы попытались это сделать, но так, навязывали борьбу. Все-таки при счете 0:3 это всё уже было немного искусственно.

- Какая у вас главная претензия к участникам матча?

- У меня такого вот панического настроения нет. Во-первых, у нас уже по 70-80 минут, набирают более-менее форму наши лидеры, это Ежов, это Бейл. Добавляются футболисты, которые приехали. Им надо чуть-чуть адаптироваться. По этой игре видно, что они готовы нас усилить. У нас вырастет конкуренция. Эти вещи настраивают на позитив определенный. То, что мы сыграли хуже, чем могли, это факт. Слишком сильно доминировал над нами соперник в первом тайме, во второй половине первого тайма, так скажем. Может быть, без самой концовки, где мы и проиграли матч. Идем дальше.

- Что вас волнует больше - один забитый или 10 пропущенных?

- 10 пропущенных.