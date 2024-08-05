Албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай может перейти в клуб французской Лиги 1, «Нант». Новостью об этом делится Ora News. Также на Марио претендует саудовский клуб «Аль-Иттихад», об этом уже сообщалось ранее.

Источник отмечает, что переговоры с «Локомотивом» будут непростыми. Фаворитом в гонке за защитника сборной Албании может выступать саудовский клуб, ведь у него больше финансовых возможностей.

Напомним, что Митай этим летом сыграл на Евро-2024 в Германии за свою национальную команду в трёх матчах группового этапа – против сборных Италии (1:2), Хорватии (2:2) и Испании (0:1).