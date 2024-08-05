Станкович рассказал о напутствии от Романцева

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Есть ли какие-то негативные моменты в этом матче? Что вам не понравилось в действиях вашей команды сегодня? Есть ли вообще такое? Кажется, что игра была идеальной от начала и до конца.

- Я очень и очень рад за ребят. Сегодня они провели хороший матч. В каких-то моментах мы отдавали инициативу, порой ослабевал наш прессинг, но в целом прекрасный матч, я благодарен ребятам и поздравляю их.

- Вы расколдовали Угальде. В каждом матче забивает ваш нападающий. В чем секрет? До вашего прихода у него была длинная серия без голов.

- Угальде - молодой парень и в какой-то степени чувствительный. Иногда для того, чтобы это произошло, не нужны тренировки, нужно сказать какое-то слово, нужно обнять и быть рядом с ним, помочь ему именно так по-человечески, а не только по-футбольному. С ним этом произошло.

- Как вам игра Маркиньоса сегодня, еще одного новичка, который провел тайм на поле?

- Маркиньос только недавно прибыл, вот эти дни он был постоянно занят, нужно было оформить документы и прочие процедуры. Конечно, он может лучше, это его первые 45 минут, и я знаю его сильные качества, уверен, что он поможет нам.

- Легенда «Спартака» Олег Романцев сделал символический удар перед игрой. Он подошел к вам со стартовым свистком. Что он сказал?

- Для меня это большая честь, что мы выступаем в присутствии такого человека, такой легенды. Он пожелал удачи, не сдаваться, хорошего чемпионата.