«Спартак» выиграл последние девять домашних матчей РПЛ против «Крыльев»

Московский «Спартак» вечером понедельника порадовал своих болельщиков. «Красно-белые» дома разгромили гостей из Самары, «Крылья Советов» (3:0).

Как отмечает Opta Sports, «Спартак» в рамках РПЛ побеждает «Крылья» уже в девяти играх подряд с ничьей в 2013 году. Тогда «красно-белых» тренировал ещё Валерий Карпин. И только против «Ростова» (10) у «Спартака» была более длительная серия домашних побед в чемпионате России.

Напомним, что победа в понедельник стала для «Спартака» третьей подряд в официальных матчах при Деяне Станковиче после поражения в первом туре от «Оренбурга» (0:2).