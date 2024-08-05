Угальде признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Крылья Советов»

Вечером понедельника московский «Спартак» принимал дома самарские «Крылья Советов». «Красно-белые» разгромили оппонентов – 3:0, а дублем отметился форвард «Спартака» Манфред Угальде. В итоге молодого костариканца и признали лучшим игроком поединка.

Напомним, что для Угальде это третий результативный матч подряд. Ранее спартаковец забил «Химкам» в рамках второго тура РПЛ и московскому «Динамо» в первом туре группового этапа Кубка России.

Больше подробностей о прошедшей игре – в нашем отчёте. В четвёртом туре РПЛ через неделю «Спартак» сыграет против грозненского «Ахмата».