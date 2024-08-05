«Крылья» установили клубный антирекорд

Вечером понедельника в Москве «Спартак» принимал «Крылья Советов». «Красно-белые» не оставили шансов дома сопернику и забили волжанам три безответных мяча.

Как отмечает Opta Sports, «Крылья» установили антирекорд в истории клуба по числу пропущенных голов по итогу первых трёх туров чемпионата России. Их у коллектива набралось уже 10. Четыре самарцы пропустили от «Зенита», три – от «Ростова» и ещё три – вечером 5 августа от «Спартака».

Также самарцы в четвертый раз в своей истории начали сезон с трех поражений подряд. Ранее это были сезона-1992, 2010, 2021/22.

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