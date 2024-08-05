Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары

Оценки футболистам Деяна Станковича

Даже на солнце бывают пятна. Да, Барко отлично дирижирует игрой и очень опасно исполняет стандарты. Да, Угальде вдруг вспомнил, что он качественный форвард и умеет открываться. Да, Бабич с Черновым снимают весь верх, Рябчук вдруг феерит на фланге, Пруцев чувствует второй темп, Бонгонда обостряет. Но есть футболисты, которые переживают за «Крылья Советов».

Трое решили сыграть за гостей, надев красно-белую форму. Давайте разберёмся, кто же это. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. Вот как это у него получается? Команда целиком и полностью владеет центром поля, а опорный полузащитник успевает ошибаться и нервничать. Хорошо хоть Бабич с Черновым на подстраховке. А так максимально странно выглядит неисчерпаемое доверие Станковича к Умярову.

Наиль проиграл борьбу три раза из четырёх, сделал шесть потерь и всего один раз чётко сыграл в отборе.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,5. Дальше за нас проголосовал Деян Станкович, совершив две замены в перерыве. Зиньковский за 45 минут сделал только одну хорошую передачу. Из аута скинул мяч на Рябчука, а Олег затем выпилил навес, создавший первый гол. Всё, больше Зиньковский воротам не угрожал, острых ситуаций не создавал.

А самое смешное, что Антон ни разу не обыграл Рассказова, зато Николай его однажды на дриблинге обошёл.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. Если слева барахлило нападение при великолепных подключения Рябчука, то справа барахлила как раз подмога. Хлусевич тоже провёл на поле всего тайм, успев проиграть борьбу Бейлу и Орозко все четыре раза из четырёх.

А ещё восемь потерь, один неудачный дриблинг и один раз его прошли на дриблинге. Могли «Крылья» вернуть интригу через зону Хлусевича, но Станкович вовремя эту возможность перекрыл.