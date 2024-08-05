Барко повторил достижение Мовсисяна 11-летней давности

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко оформил три голевых действия в двух своих дебютных матчах за «красно-белых». Сначала он забил «Химкам» во втором туре, а в третьем туре вечером понедельника оформил два ассиста в матче с «Крыльями Советов».

Как сообщает Opta Sports, Барко – первый игрок «Спартака» с таким достижением за 11 лет после Юры Мовсисяна. Тот оформил хет-трик в своем дебютном матче за «Спартак» против «Терека» в 2013 году.

Напомним, что в игре «Спартака» и «Крыльев» по её итогу зафиксирована разгромная победа «красно-белых» - 3:0. Больше подробностей о прошедшей игре – в нашем отчёте.