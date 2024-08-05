Дебют Маркиньоса, дубль Угальде и четвёртое поражение «Крыльев»: «Спартак» второй раз кряду победил со счётом 3:0

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 5 августа на стадионе «Открытие Арена».

Закрывать третий тур РПЛ выпало московскому «Спартаку». Матч «красно-белых», разыгравшихся в последнее время был вынесен на понедельник. А соперником стали самарские «Крылья Советов», которые на старте сезона прям мучаются. Три поражения с общим счётом 2:8 при относительно неплохой игре. Самару будто преследует злой рок. И в Москве прервать неудачную серию не удалось.

Из-за травм отсутствовали Костанца и Гарре, Овсянников и Рахманович, дисквалифицирован Евгеньев. Такие потери сделали «Крылья» ещё более уязвимыми. «Спартак» сразу же заявил о желании сыграть первым номером. Забрал инициативу, стал наращивать давление. Даже слишком равномерно атаковали «красно-белые». Первого опасного момента пришлось ждать полчаса. Зато он сразу трансформировался в гол.

Во второй волне атаки Рябчук выполнил отличный кросс, оставшийся после стандарта Чернов сделал скидку на Бабича, тот продлил на Угальде, а Манфред в касание пробил без шансов – 1:0. В третьем матче кряду отличился костариканец. Спустя 10 минут преимущество «Спартака» стало более весомым. Барко в штрафной площади разобрался, из огромной толпы соперников отбросив мяч на Пруцева. Данил вырвался на шикарную позицию и опять же ударом в касание переиграл Песьякова – 2:0.

Второй тайм Станкович начал с двух замен: за «Спартак» дебютировал Маркиньос и появился на поле Денисов. Как раз Даниил и должен был делать счёт крупным, прилетев на дальнюю штангу после кросса Бонгонда. Пробил Денисов очень опасно, но послал мяч рядом со штангой. Затем Барко сам заработал стандарт и сам же чуть его не реализовал – аргентинец сотряс штангу ворот.

Но третий гол всё-таки случился, а помог в этом «Спартаку» Песьяков. Сергей не лучшим образом разыграл мяч с Витюговым, попавшим под прессинг Барко. Аргентинец отобрал мяч в чужой штрафной площади и вывел Угальде на пустой угол ворот – 3:0. «Крылья» могли вернуть интригу: Олейников добил мяч в ворота после шикарного соло и удара Николая Рассказова. Вот только Иван находился в офсайде, поэтому гол не засчитали.

Мог и «Спартак» увеличивать преимущество, но Бонгонда после отменной диагонали Барко не попал в пустой угол. Продолжается ужасающая серия «Крыльев», самарская команда осталась единственной, кто проиграл все матчи нового сезона. А «Спартак» поднимается – второй матч кряду выиграли со счётом 3:0.