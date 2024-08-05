Таранов пожелал Дивееву уехать в Европу после этого сезона

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов пожелал защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву уехать в Европу по итогу этого сезона.

«Надеюсь, сезон будет для него прорывным. Он в хорошей форме, молод, надёжен в обороне и хорошо подключается в атаку. Поэтому не исключено, что им заинтересуются большие европейские клубы», - говорит Таранов для «Чемпионата».

Напомним, что при Марко Николиче Дивеев, восстановившийся от травм – основной защитник «армейцев». В РПЛ ЦСКА идёт пока без поражений – за три тура две победы и одна ничья и семь набранных очков. Единственное поражение – в Кубке России на выезде от «Краснодара» (0:1).