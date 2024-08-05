«Крылья» третий матч кряду в РПЛ пропускают два и более гола – клубный антирекорд

Самарские «Крылья Советов» проигрывают с разгромным счётом в Москве «Спартаку». Игра проходит 5 августа в понедельник в рамках третьего тура РПЛ. По итогу 60 минут встречи «Спартак» громит соперника – 3:0.

Таким образом, третий матч подряд в РПЛ самарцы пропускают два и более гола. Ранее в первом туре волжане проиграли дома «Зениту» (0:4), а в туре втором также дома – «Ростову» (1:3). Как сообщает «Цифроскоп», это клубный антирекорд, а именно его повторение.

В следующем, четвёртом туре РПЛ «Крыльям» предстоит принять дома ещё одного аутсайдера лиги – «Факел».

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Крылья Советов» - у нас на портале.