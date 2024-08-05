Алексей Сафонов: «Шалимов – перспективный вариант для «Краснодара»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу Игоря Шалимова. Он считает, что ныне свободный тренер мог бы заменить Мурада Мусаева в сегодняшнем «Краснодаре».

«Краснодар» лучшую игру в РПЛ показывал при Шалимове, зрелищный футбол был. А Смолов провёл лучший сезон. Мурада Мусаева воспринимают как детского тренера. Претензий к нему не имею, но у каждого свой потолок и это нормально. Шалимов же обладал большим авторитетом, это перспективный вариант для клуба», - рассуждает Сафонов для Legalbet.

Шалимов, напомним, возглавлял «быков» в 2016-2018 годах. Ныне специалист никого не тренирует.

На данный момент с марта 2024 года «Краснодар» возглавляет Мурад Мусаев. В новом сезоне у клуба под руководством Мусаева в рамках трёх туров РПЛ нет побед – одни ничейные исходы.