Мостовой: «Краснодар» с Кордобой и без – это разные команды»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о Джоне Кордобе. Нападающий, по его мнению, самая значимая фигура в сегодняшнем «Краснодаре».

«Краснодар» с Кордобой и без — две разные команды. Если «быки» не смогут сохранить его в составе, то о чемпионстве можно будет забыть», - предполагает Мостовой для портала «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» в новом сезоне РПЛ пока без побед, но и без поражений. У клуба три ничьих с не самыми сильными соперниками – «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и воронежским «Факелом» (0:0). В Кубке России в первом туре «быки» обыграли минимально дома ЦСКА.