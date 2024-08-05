Маркиньос дебютировал за московский «Спартак»

Вечером понедельника бразильский новичок московского «Спартака» Маркиньос дебютировал за столичный клуб. Форвард вышел на замену по итогу удачного первого тайма в исполнении его команды, заменив Антона Зиньковского.

Напомним, о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша» «Спартак» объявил считаные дни назад. Ранее в составе чемпиона Венгрии бразилец играл под руководством Деяна Станковича, ныне главного тренера «красно-белых».

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Крылья Советов» проходит на нашем портале. Уверенно ведёт московский клуб – 2:0. Голами отличились Манфред Угальде и Данил Пруцев.