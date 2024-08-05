Три матча подряд в РПЛ «Крыльям» забивают их бывшие игроки

Вечером понедельника в Москве завершают третий тур РПЛ московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». По итогу первого тайма уверенно ведут «красно-белые» - 2:0.

Любопытный факт отмечает «Цифроскоп» – уже три матча РПЛ подряд «крылышкам» забивают их бывшие игроки. Так, в матче первого тура ворота «Крыльев» поражал звёздный новичок «Зенита» Максим Глушенков. Во втором туре это сделал ныне форвард «Ростова» Егор Голенков. А в понедельник, 5 августа своей бывшей команде забил игрок «Спартака» Данил Пруцев.

Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале. Скоро начнётся второй тайм!