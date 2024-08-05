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Корниленко высказался о кредите доверия к Осинькину

05 Августа 2024 • 20:56 Комментировать

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о кредите доверия к нынешнему главному тренеру самарцев Игорю Осинькину. При нём «Крылья» в новом сезоне проиграли все три прошедших официальных матча и близки к ещё одному поражению, четвёртому.

«Кредит доверия Осинькина? На прошлой неделе председатель совета директоров высказался в поддержке главного тренера. Но говорить в таком контексте после двух туров неправильно», - говорит Корниленко для «РБ Спорт».

Напомним, что вечером понедельника в Москве «Спартак» принимает «Крылья». По итогу первого тайма «красно-белые» уверенно обыгрывают аутсайдера турнирной таблицы – 2:0.

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.

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Крылья Советов Сергей Корниленко Игорь Осинькин ещё теги
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