«Спартак» уверенно обыгрывает «Крылья» по итогу первого тайма

Позади первый тайм матча третьего тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Крыльями Советов». «Красно-белые» уверенно обыгрывают своего соперника в родных стенах – 2:0.

Полчаса не могли открыть счёт команды до очередного гола Манфреда Угальде на 29-й минуте встречи. Затем уже ближе к перерыву удвоил перевес москвичей Данил Пруцев.

Напомним, что в случае поражения «Крылья» потерпят четвёртую подряд неудачу в новом сезоне. «Спартак» же, если победит, отметит третью победу подряд под руководством Деяна Станковича после поражения в Оренбурге в первом туре РПЛ.

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