Корниленко объяснил неудачи «Крыльев» на старте сезона

Спортивный директор и бывший форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил неудачи своей команды на старте нового футбольного сезона. Напомним, что в нём пока у «Крыльев» три поражения из трёх возможных.

«В первом туре попался «Зенит», самый сильный клуб России на данный момент. После был «Ростов», с ним всегда тяжело. К нам подъезжают новички. Сейчас, когда будет полноценная обойма, все наладится и образумится», - говорит Корниленко «РБ Спорт», добавив, что делать выводы после двух матчей – неправильно.

Вечером понедельника «крылышки» могут потерпеть и четвёртое поражение кряду. Под конец первого тайма матча против «Спартака» в Москве гости из Самары уступают со счётом 0:2.