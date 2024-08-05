Пруцев удвоил перевес «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

В конце первого матча третьего тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» забит очередной гол. Его автором стал Данил Пруцев. На 40-й минуте поединка Эсекьель Барко покрутился с мячом, потом Манфред Угальде скинул, ещё Барко поучаствовал, рикошет, и Данил Пруцев кручёным ударом послал мяч в сетку.

Напомним, что счёт открыл Манфред Угальде. На эту минуту «Спартак» ведет 2:0 и с 6 очками делит четвертое место в таблице. Самарцы близки к третьему поражению подряд. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.