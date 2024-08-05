Угальде забил в третий раз за неделю, в прошлом сезоне у форварда за «Спартак» лишь один гол

Вечером понедельника в Москве в рамках третьего тура нового сезона РПЛ встречаются «Спартак» и «Крылья Советов». «Красно-белые» очередным точным ударом Манфреда Угальде открыли счёт под конец первого получаса матча – 1:0.

Таким образом, за почти одну неделю (восемь дней) Угальде оформил уже третий гол за «Спартак». Напомним, в прошлое воскресенье во втором туре РПЛ Манфред забил «Химкам», а на неделе в первом туре группового этапа Кубка России поразил ворота московского «Динамо».

Любопытно, что за всю прошлую весну у Угальде всего лишь один забитый гол за «Спартак» - в ворота «Зенита» в Кубке России.

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