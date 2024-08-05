Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями»

Вечером понедельника московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» завершают третий тур нового сезона Российской премьер-лиги. Бывший игрок атаки «красно-белых» Квинси Промес не остался в стороне и адресовал в соцсети послание своему бывшему клубу.

«Давай!», - написал Промес, разместив в истории фото просмотра матча «Спартака» и «Крыльев».

Напомним, что «Спартак» и «Крылья Советов» по итогу первого тайма размочили счёт. Очередной гол за свой клуб забил костариканский нападающий Манфред Угальде.

Текстовая трансляция игры проходит на нашем портале. Впереди «красно-белые» с минимальным преимуществом!