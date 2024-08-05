Угальде забил в очередном матче, «Спартак» повёл в битве с «Крыльями Советов»

В последнем матче третьего тура Премьер-лиги «Спартак» принимает «Крылья Советов». Первая треть поединка получилась безголевой, после чего «красно-белые» открыли счёт в поединке. Разыгравшийся Манфред Угальде отметился очередным голом - Тео Бонгонда подал штрафной «Спартака» с правого фланга, гости выбили мяч за боковую линию. После этого Олег Рябчук навесил, Никита Чернов выиграл борьбу у Александра Солдатенкова, Срджан Бабич коротко скинул Манфреду Угальде, и тот в касание загнал мяч в сетку - 1:0.

Самарцы остаются последними в онлайн-таблице РПЛ, соперник поднимается на четвертое место с 6 баллами. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.