Вера: «Первое тату набил в 14 лет»

Полузащитник атаки «Химок», аргентинец Лукас Вера рассказал о своём первом тату.

«В 14 лет набил морду тигра на спине. Реакция родителей? Чуть не убили меня. Конечно, им это не понравилось, но пришлось смириться», - говорит Вера для «Чемпионата».

Напомним, что Вера этим летом после двух лет в «Оренбурге» перешёл в «Химки». Подмосковный клуб вернулся в РПЛ. В минувшие выходные Лукас уже оформил первый гол за новую команду, поразив в победном матче в Казани ворота местного «Рубина» (3:2) с 11-метровой отметки.

Ранее Лукас высказался о своём одноклубнике Денисе Глушакове, отметив его позитив.