Дуарте вернётся в строй к матчу четвёртого тура РПЛ

Травмированный парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте заявил, что вернётся в строй к следующему матчу «красно-белых» в чемпионате России.

«Самочувствие хорошее, буду готов к следующему матчу», - передаёт слова Алексиса телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках четвёртого тура РПЛ «Спартаку» предстоит сыграть дома против «Ахмата». Вечером понедельника же «красно-белые» принимают дома самарские «Крылья Советов».

Следить за текстовой трансляцией понедельничного матча «Спартака» можно на нашем портале. Идёт середина первого тайма, счёт команды не открыли.