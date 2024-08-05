Ивич получил медаль за второе место «Краснодара» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич и его тренерский штаб получили серебряные медали за второе место «быков» по итогу прошлого сезона РПЛ. Об этом сообщил сам сербский тренер.

«Мне действительно отправили комплект медалей, недавно их получил. Я и мой тренерский штаб теперь с наградами», - говорит Ивич для «РБ Спорт».

Отставка Ивича стала одной из самых резонансных в прошлом сезоне в российском футболе. Уволили Владимира после первых трёх неудачных матчей весны в исполнении «быков». Затем команда под руководством Мурада Мусаева заняла второе место в чемпионской гонке.