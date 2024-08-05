Осинькин: «Не поверите, мы считаем, что наш голкипер не виноват ни в одном из семи голов в наши ворота»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Какое настроение в команде после старта без очков?

- Мы хотим взять очки, у нас настрой на то, чтобы эти очки уже набирать. Не всё мы поддерживаем такие настроения, потому что один матч как минимум был с «Зенитом». Этот матч немножечко надо за скобки выносить. Мы еще и лучше всех команд, кто с ними играл, по качеству игры сыграли.

- По составу. Новички подъехали и сегодня в заявке - Гальдамес и Олейников. Почему не в старте, в каком состоянии они сейчас?

- С Олейниковым познакомился вчера вечером на ужине, поэтому он не в старте. Сегодня фактически он на установке впервые услышал хоть что-то про игру нашей команды подробно, поэтому мы готовы его выпустить, но это должно быть не сначала. Гальдамес, к сожалению, после чемпионата Южной Америки месяц не тренировался, приехал он тоже и всего три тренировки провел. Мы сами еще до конца не понимаем его возможности. На тренировках он выглядит неплохо, но то, что готовности такой сейчас общей нет, наша работа - его постепенно подвести.

- Сколько еще футболистов ждете для полной комплектации к стартовавшему сезону?

- Ждем, да. Понятно, что ждем. У нас есть определенный дефицит игроков, мы понимаем, что работа ведется большая, она ведется по определенным позициям, но говорить сейчас, что к нам уже кто-то приезжает, это не секрет, что Дмитриев в шаге совсем от того, чтобы стать игроком нашей команды.

- Песьяков сегодня в старте, дебютирует за самарские «Крылья». Объясните этот выбор.

- В его мастерстве мы не сомневались, но у нас был также свой вратарь, в которого мы верим, который был основным раньше. Сейчас в первых двух турах мы пропустили много - семь голов. Не поверите, мы считаем, что он не виноват ни в одном голе. Неплохой матч Сергея с «Динамо» из Махачкалы, и сегодня он в стартовом составе. Кто лучше, тот и должен играть.