Юран ответил, когда вернётся к тренерской работе

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о том, когда вернётся к тренерской деятельности.

— Когда увидите меня в работе? Скоро, — сказал Юран журналистам.

Напомним, последним клубом Юрана был нижегородский «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 по апрель 2024 года. Кроме того, Юран работал в «Химках», «Балтике» и многих других командах.

Сегодня, 5 августа, пройдет заключительный матч третьего тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.