Станкович назвал сильные стороны «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вы еще ни разу не повторили свой стартовый состав. Постоянные изменения. С чем это связано, это поиск?

- Конечно, я с полным осознанием подхожу к выбору состава, ребята хорошо работают и показывают себя на тренировках, поэтому я даю шанс тем, кто этого заслуживает, проводя правильную ротацию, потому что я верю в это, я верю в каждого из этих ребят.

- Сильные стороны «Спартака» мы увидели в предыдущих матчах. В чем главная угроза вашего соперника сегодня, на что был сделан акцент при подготовке к «Крыльям»?

- У соперника есть определенно сильные стороны, возможно, которые они еще не успели показать. Но это очень хорошее движение, очень хорошая ротация, движение между линиями, использование пространства свободного. У них достаточно сильных качеств, с которыми нам сегодня нужно быть достаточно осторожными.

- По-прежнему один из самых популярных вопросов среди болельщиков, прокомментируйте, где Александр Соболев, какие перспективы для нападающего на данный момент «Спартака» вы видите?

- Это у клуба нужно спрашивать.