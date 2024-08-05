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Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева

05 Августа 2024 • 19:33 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.08 20:00

Бывший игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о том, когда у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого может закончиться доверие к главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

— Если после первого круга «Краснодар» будет отставать от лидера на 12 очков и идти пятым-шестым в таблице, то вопрос об увольнении могут поднять, — приводит слова Деменко Legalbet.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» стартовал с трех ничейных результатов. На данный момент «быки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

В следующем туре РПЛ подопечные Мусаева встретятся дома с ЦСКА.

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Краснодар Максим Деменко Сергей Галицкий Мурад Мусаев ещё теги

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