Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева

Бывший игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о том, когда у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого может закончиться доверие к главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

— Если после первого круга «Краснодар» будет отставать от лидера на 12 очков и идти пятым-шестым в таблице, то вопрос об увольнении могут поднять, — приводит слова Деменко Legalbet.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» стартовал с трех ничейных результатов. На данный момент «быки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

В следующем туре РПЛ подопечные Мусаева встретятся дома с ЦСКА.