Масалитин: «Локомотив» ослаблен»

Ветеран ЦСКА и футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Локомотив» ослаблен. Ушел один из лидеров — Глушенков. Есть проблемы в средней линии, нападении и сзади. Надо усиливаться», — заявил Масалитин Legalbet.

Эксперт считает, что в нынешнем сезоне «Локомотиву» будет трудно вести борьбу с «Зенитом» за золотые медали. По мнению Масалитина, «красно-зеленые» займут третье-шестое место.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова идут на четвертой строчке в чемпионате России, набрав шесть баллов.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Динамо» Махачкала.