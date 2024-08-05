Четыре экс-игрока «Спартака» в основе «Крыльев Советов» на игру с «красно-белыми»

В понедельник, 5 августа, «Крылья Советов» проведут выездной поединок против «Спартака» в рамках третьего тура чемпионата России.

Пресс-служба самарцев опубликовала стартовый состав команды, в который попали сразу четыре бывших представителя «Спартака». С первых минут главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин решил выпустить следующих футболистов: Песьяков (вр), Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Начало матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.