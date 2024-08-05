Стало известно, почему Игнатов и Зобнин пропустят матч с «Крыльями Советов»

В понедельник, 5 августа, «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют между собой в рамках третьего тура чемпионата России.

Ранее появился стартовый состав «Спартака» на предстоящую встречу. Стоит сказать, что в заявке не оказалось защитника Алексиса Дуарте, а также хавбеков Михаила Игнатова и Романа Зобнина. Кроме того, по известным причинам матч пропустит форвард Александр Соболев.

— Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке, — заявил пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Начало матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.