Барко — в стартовом составе «Спартака» на игру с «Крыльями Советов»

Сегодня, 5 августа, московский «Спартак» примет у себя дома «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Накануне матча пресс-служба «красно-белых» опубликовала состав команды на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Чернов, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Угальде, Бонгонда.

Запасные: Селихов (вр), Довбня (вр), Литвинов, Маслов, Денисов, Мартинс, Зорин, Маркиньос, Медина, Жозе, Николсон, Мелёшин.

Начало игры третьего тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.