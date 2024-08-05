Маркиньос и Николсон — в заявке «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 5 августа, московский «Спартак» примет на своём поле самарские «Крылья Советов».

Впервые в текущем сезоне ямайский нападающий Шамар Николсон вошел в заявку «красно-белых» на матч Российской премьер-лиги. Напомним, прошлый сезон он провел в аренде во французском «Клермоне».

Кроме того, принять участие в матче с «Крыльями Советов» сможет новичок «Спартака» Маркиньос, который присоединился к команде несколько дней назад.

Встреча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должна будет стартовать в 20:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.

Соболев не приехал со «Спартаком» на игру против «Крыльев Советов»