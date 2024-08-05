Соболев не приехал со «Спартаком» на игру против «Крыльев Советов»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев на примет участие в предстоящем матче с «Крыльями Советов».

27-летний футболист не приехал вместе с командой на «Лукойл Арену», где вскоре начнется игра третьего тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Напомним, ранее Соболев был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» на фоне возможного трансфера в «Зенит».

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 5 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.