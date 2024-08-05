Агент Фернандеша: «Уверен, что сделка со «Спартаком» состоится»

Секу Траоре, агент защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в «Спартак».

Ранее стало известно, что «Спартаку» предложили услуги 27-летнего португальского игрока.

«Да, переход Жорже Фернандеша в «Спартак» возможен. Клуб заинтересован, и мы ведем переговоры. Я уверен, что сделка состоится», — приводит слова агента «Чемпионат».

Действующий трудовой договор Фернандеша с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в два с половиной миллиона евро.