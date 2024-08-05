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Широков — о Глушенкове: «Ничего сверхъестественного он не показывает»

05 Августа 2024 • 18:23 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков поделился комментарием об игре нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

«Да Глушенков на этом уровне играет давно. Ничего сверхъестественного сейчас он не показывает. Нормальная его игра», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Эксперт считает, что Глушенков забивает много, но через несколько туров, возможно, начнут забивать Вендел или Кассьерра.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет один ассист.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с московским «Динамо».

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