Соболев: «Месси – это огромный футбольный талант, таких талантов нет»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси и португальском форварде Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Слушай, оба хороши. У меня нет разделения. Думаю, Месси – это огромный футбольный талант. Таких талантов нет. А Роналду – это талант и трудолюбие», — заявил Соболев на YouTube-канале NIKITA EFREMOV.

Соболев добавил, что Роналду сделал себя сам, а Месси просто является талантом.

На данный момент Месси выступает за американский «Интер Майами». Роналду же является игроком саудовского «Аль-Насра».

Добавим, что на полке Месси есть восемь «Золотых мячей». Это на три больше, чем у Роналду.