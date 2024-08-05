Логашов: Думаю, при Федуне в «Спартаке» было лучше

Экс-игрок «Локомотива» Арсений Логашов ответил на вопрос, была ли ситуация в «Спартаке» лучше, когда владельцем клуба был Леонид Федун.

«Я думаю, что да. Но, опять-таки, «Спартак» - такая команда, которая собирает возле себя слишком много ненужного внимания. Можно собирать, как «Зенит»: трансферами, результатами. А можно, как «Спартак» - своей трансферной политикой и «достижениями», - цитирует Логашова «РБ Спорт».

Как известно, Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. Все свои акции клуба он передал компании «Лукойл».

В понедельник «Спартак» проведёт домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.