Вера — о Глушакове: «Удивительно позитивный парень»

Хавбек «Химок» Лукас Вера поделился комментарием о полузащитнике команды Денисе Глушакове.

«Глушаков — один из самых опытных и разговорчивых людей в команде, часто дает мне какие-то советы. Удивительно позитивный парень — все время улыбается, смеется», — приводит слова Веры «Чемпионат».

Футболист считает, что присутствие такого игрока в команде очень важно для поддержания атмосферы.

Напомним, Вера и Глушаков перебрались в «Химки» текущим летом.

После трех туров «Химки» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке четыре зачетных балла.