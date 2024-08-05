Канчельскис считает, что «Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы «Зенита» в наступившем сезоне. Канчельскис не сомневается, что питерцы станут чемпионами России седьмой год подряд.

«Есть уверенность. Хорошо провели подготовку к сезону. Правильная трансферная политика, менеджмент поработал здорово. Вот вам и результат. Уже можно поздравить «Зенит» с чемпионством», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Зенит» отпраздновал три крупные победы с общим счётом 13:0. Следующим соперником команды Сергея Семака в Российской премьер-лиге будет «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 10 августа.