Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна во французский «Ланс».

«Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется», — приводит слова Березовского Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Ланс» проявляет интересен к армянскому хавбеку.

В текущей кампании Сперцян появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.