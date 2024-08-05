Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна во французский «Ланс».
«Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется», — приводит слова Березовского Metaratings.
Ранее сообщалось, что «Ланс» проявляет интересен к армянскому хавбеку.
В текущей кампании Сперцян появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.
Трудовой договор полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.
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