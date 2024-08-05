Соболев рассказал, почему выглядит старше

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему своего возраста. Футболист отреагировал на мнение, что выглядит старше, чем есть на самом деле. 27-летний Соболев нашёл этому объяснение.

«Потому что в «Спартаке» год за три», - сказал Соболев на видео, которое вышло на канале NIKITA EFREMOV в YouTube.

Стоит сказать, что на видео говорится о том, что Соболеву 26 лет. Вероятно, съёмки проходили уже достаточно давно. Футболист отметил свой 27-й день рождения ещё 7 марта.

Напомним, что недавно Александр Соболев был отстранён от тренировок на фоне слухов о желании перейти в «Зенит».