Вера признался, что хотел бы поиграть в «Зените»

Хавбек «Химок» Лукас Вера высказался о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит».

Футболист заявил, что слышал об интересе со стороны санкт-петербургского клуба, но не заострял на этом внимание. При этом аргентинец признался, что хотел бы попробовать свои силы в «Зените».

«Каждому хотелось бы. И это не только «Зенита» касается, но и других топ-команд. Играть в лучших клубах — естественное желание для профессионального футболиста», — приводит слова Веры «Чемпионат».

Напомним, текущим летом 27-летний полузащитник покинул «Оренбург» и стал игроком «Химок». Контракт Веры с новым клубом рассчитан до 2026 года.