Маслов — об уходе Слишковича: «Сразу позвонил ему и пожелал удачи»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил, успел ли попрощаться с Владимиром Слишковичем.

Напомним, боснийский тренер покинул «Спартак» после окончания прошлого сезона.

«Когда узнал, что его не будет в клубе, сразу позвонил ему и пожелал удачи. Сказал, что было приятно с ним работать и как со специалистом, и как с человеком», — приводят слова Маслова «Известия».

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович.

Сегодня, 5 августа, «красно-белые» примут на своем поле «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Начало — в 20:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.

Маслов: «Слишкович вытащил «Спартак» из ямы»