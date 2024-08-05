Маслов рассказал о требованиях Станковича

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о требованиях главного тренера команды Деяна Станковича.

«Он хочет, чтобы мы играли высоко, чтобы старались прессинговать, когда играем без мяча, но еще лучше как можно больше владеть мячом», — приводят слова Маслова «Известия».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в мае. Трудовой договор специалиста с «красно-белыми» рассчитан на два сезона.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка в двух турах.

В третьем туре «красно-белые» сыграют с «Крыльями Советов» (5 августа).