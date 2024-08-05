Президент «Динамо» из Махачкалы: «Хотим купить Роналду»

Гаджи Гаджиев, который работает на должности президента махачкалинского «Динамо», с юмором ответил на вопрос о планах клуба на трансферном рынке.

«Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить», - цитирует Гаджиева Metaratings.

39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного португальца рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что в трёх стартовых матчах сезона Российской премьер-лиги «Динамо» из Махачкалы набрало два очка.