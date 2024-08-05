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Президент «Динамо» из Махачкалы: «Хотим купить Роналду»

05 Августа 2024 • 17:06 Комментировать

Гаджи Гаджиев, который работает на должности президента махачкалинского «Динамо», с юмором ответил на вопрос о планах клуба на трансферном рынке.

«Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить», - цитирует Гаджиева Metaratings.

39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного португальца рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что в трёх стартовых матчах сезона Российской премьер-лиги «Динамо» из Махачкалы набрало два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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