«Всех денег не заработаешь»: Дзагоев высказался о ситуации Соболева

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий о ситуации Александра Соболева. Недавно форварда отстранили от тренировок «Спартака» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит».

По словам Дзагоева, ему не нравится, когда футболисты часто меняют клубы ради заработка денег.

«Это его решение. Но, думаю, вы мою позицию поняли. Ну, дадут тебе там чуть больше. И что? Всех денег в этом мире не заработаешь. Есть же ещё любовь и уважение болельщиков», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Дзагоев отметил, что именно «Спартак» возвысил Соболева, и у игрока должен быть клубный патриотизм.