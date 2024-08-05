Маслов — о Станковиче: «У него своё видение футбола»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился комментарием о наставнике команды Деяне Станковиче.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в мае, подписав трудовой договор с клубом на два сезона.

Футболист заявил, что требования при Станковиче не очень сильно отличаются от прошлых тренеров.

«Но, если связывать это все в единую концепцию, то у него, конечно, свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке», — приводят слова Маслова «Известия».

В текущем сезоне 24-летний защитник появился на поле только в одной игре Кубка России и отметился забитым мячом.